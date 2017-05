Assange vil be om politisk asyl i Frankrike

Begrunnelsen er at Assange frykter rask utlevering til USA dersom han blir pågrepet av britisk politi når han forlater Ecuadors ambassade i London, forklarer Branco overfor France Info.

Branco viser til det han kaller trusler fremsatt av USAs president Donald Trump for noen uker siden. Trump sa da at det vil være akseptabelt å gi Assange livstidsfengsel, hevder Branco.

Branco gjentar de samme opplysningene overfor AP og sier han ønsker hjelp fra Frankrikes ferske president Emmanuel Macron til å hjelpe Assange med å forlate ambassaden i London.

– Vi trenger en politisk løsning for å avslutte denne situasjonen. Han er den eneste politiske fangen i Vest-Europa, sier Branco til AP.

Ifølge The Daily Telegraph har ikke Branco utdypet hvordan han ser for seg at Assange kan komme seg fra Ecuadors ambassade til Frankrike uten å bli pågrepet av britisk politi. Assange fikk i 2012 innvilget politisk asyl i Ecuador.

I 2015 skrev Assange et åpent brev til tidligere president François Hollande for å be om hjelp. Svaret var at Assanges situasjon ikke utgjør noen umiddelbar fare, og Hollande viste også til at det på den tiden fortsatt forelå en europeisk arrestordre.

(©NTB)