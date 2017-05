Trump: – Den største heksejakten i amerikansk historie

– Med alle de ulovlighetene som fant sted i Clinton-valgkampen og Obama-administrasjonen, ble det aldri utnevnt en spesialetterforsker! skriver Trump også på Twitter torsdag.

Twitter-utspillene kommer etter at visejustisminister Rod Rosenstein onsdag utnevnte tidligere FBI-sjef Robert Mueller til å etterforske den antatte russiske innblandingen i presidentvalget i 2016, inkludert eventuelle koblinger mellom Trumps valgkamp og Russland.

Det hvite hus ble ikke informert om utnevnelsen før etter at utnevnelsesordren var signert, ifølge nyhetsbyråets Aps kilder. Men i motsetning til torsdagens Twitter-meldinger var Trumps reaksjon onsdag tilsynelatende positiv.

– En grundig etterforskning vil bekrefte det vi allerede vet, at det ikke var samarbeid mellom min valgkamp og noen utenlandsk person eller gruppe. Jeg ser fram til at denne saken raskt får en konklusjon, het det da i en skriftlige uttalelse fra presidenten.

Brede fullmakter

Mueller har blant annet fullmakt til å etterforske alle «koblinger og/eller koordinering mellom russiske myndigheter og personer tilknyttet valgkampen til president Donald Trump».

Som spesialetterforsker vil Mueller formelt sett svare til visejustisminister Rosenstein – og sådan til Trump.

Imidlertid har spesialetterforskeren en stor grad av uavhengighet, og han kan selv velge om han vil informere justisdepartementet om etterforskningen eller ikke, skriver The New York Times. Mueller har også fullmakt til å på egen hånd ta ut tiltale. Sparkingen av Comey kan bli etterforsket

Mandatet til Mueller innebærer videre at han kan etterforske «enhver sak som har oppstått eller som oppstår direkte fra etterforskningen». Det betyr ifølge nyhetsbyrået AP at Mueller kan komme til å etterforske Trumps sparking av FBI-sjef James Comey.

Trump ga Comey sparken tirsdag 9. mai, og presidenten uttalte i etterkant at han tenkte på «denne Russland-saken» da han tok avgjørelsen. Denne uken kom det videre fram at Trump i februar ba Comey om å avslutte etterforskningen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T. Flynns forbindelser til Russland. Dette ifølge et notat Comey skrev etter møtet presidenten, meldte The New York Times tirsdag.

Reuters melder torsdag at Flynn og andre Trump-medarbeidere ved minst 18 anledninger i løpet av valgkampens siste sju måneder hadde kontakt med russiske tjenestemenn og andre personer med tilknytning til Russland.

Godt mottatt

Både demokratiske og republikanske politikere har reagert positivt på utnevnelsen av Mueller.

Lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sa onsdag at utnevnelsen samsvarer med hans mål om å sikre at «grundige og uavhengige undersøkelser tillates å følge fakta, uansett hvor de leder ».

– Det var behov for utnevnelse av en spesialetterforsker, og Mueller er den rette personen for jobben, sa Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, samme dag.

(©NTB)