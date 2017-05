Tidligere FBI-direktør skal granske Russland-innblanding

Mueller skal utrede «den russiske regjeringens innsats for å påvirke det amerikanske presidentvalget 2016 og relaterte spørsmål», opplyser justisdepartementet.

– Jeg har avgjort at en spesialetterforsker er nødvendig for at det amerikanske folket skal ha full tiltro til resultatet av undersøkelsene, sier visejustisminister Rod Rosenstein i en uttalelse, ifølge Reuters.

USAs president Donald Trump – som angivelig var kandidaten Russland ville hjelpe til å vinne valget – ønsker undersøkelsene velkommen.

– En undersøkelse vil bekrefte det jeg allerede vet, at det ikke var noe samspill mellom min kampanjestab og noen utenlandsk enhet, sier Trump til Reuters.

Utnevnelsen av Mueller kommer få dager etter at hans etterfølger som FBI-direktør, James Comey, fikk sparken av Trump. Etter oppsigelsen har eksperter og medier spekulert i hvorvidt Comey ble sagt opp for å sette en stopper for undersøkelsene av de påståtte forbindelsene mellom Trumps valgkampstab og Russland.

(©NTB)