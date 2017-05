Politiet: 1 død, 20 skadd i påkjørsel i New York - pågrepet bilfører ikke terrormistenkt

Politiet opplyser til AP at de ikke mistenker at det dreier seg om en terrorhandling.

Et øyevitne opplyser til nyhetsbyrået Reuters at minst ti mennesker lå på bakken og fikk behandling for skader etter påkjørselen. Sju av dem ble fraktet til sykehus i ambulanser.

En person har mistet livet, ifølge et øyevitne som har snakket med Reuters. Denne opplysningen er ikke bekreftet.

Den første meldingen om hendelsen kom via en kunngjøring i bygningen som huser Reuters' hovedkvarter i New York i nærheten av Times Square.

Politiet har sperret av det populære turistområdet i Midtown på Manhattan. Ifølge en AFP-fotograf på stedet ser det ut til å ha dreid seg om en ulykke, mens øyevitner sier til Reuters at kjøretøyet kjørte imot trafikkretningen og opp på fortauet.

Bilder i sosiale medier viser en rød bil som står med to av hjulene over bakken, inntil en lyktestolpe og barrierer som skal hindre kjøretøy fra å ta seg opp på fortauet.

