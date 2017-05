Palestiner skutt og drept på Vestbredden

Sammenstøtet fant sted ved et militært kontrollpunkt i Huwara, sør for Nablus. En israelsk bosetter forsøkte å kjøre gjennom et sted der flere hundre palestinere demonstrerte. Ifølge palestinske sikkerhetskilder åpnet både bosetteren og israelske soldater ild.

Den drepte er identifisert som en 23 år gammel mann fra en landsby nær Nablus. Det palestinske helsedepartementet sier mannen ble skutt i hodet.

En av nyhetsbyrået APs fotografer ble også såret, men vedkommendes tilstand beskrives som stabil. Det israelske militæret har så langt ikke kommentert hendelsen.

Den israelske bosetteren skal ha forsøkt å ta seg gjennom menneskemengden, men han ble omringet av demonstranter som skal ha kastet steiner mot bilen, ifølge sikkerhetskilder.

264 palestinere og 41 israelere er drept siden det brøt ut en ny runde med uro på israelskokkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem i oktober 2015. Ifølge israelske myndigheter ble de fleste palestinerne drept mens de var i ferd med å angripe israelere med kniver, skytevåpen eller biler. Enkelte er også drept i israelske flyangrep mot Gazastripen.

