Melby: – Mulighet for at Trump stilles for riksrett

– Ja, det er klart det er det. Men vi er ikke der for øyeblikket, ettersom Republikanerne har flertall i begge kamre i Kongressen, sier Melby, som er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Melby mener grunnlaget for en eventuell riksrettssak vil være at Trump ba den nå sparkede FBI-sjefen James Comey om å avslutte etterforskningen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T. Flynns forbindelser til Russland. Dette ifølge et notat Comey skrev etter et møte med presidenten i februar, meldte The New York Times tirsdag.

For å stille Trump for riksrett kreves simpelt flertall i Representantenes hus. Der har imidlertid Demokratene kun 193 av de 455 setene.

– For at nok republikanere skal stille seg sammen med demokratene og danne et flertall for å starte en riksrettsprosess, må det skje noe ytterligere i saken, sier Melby til NTB.

