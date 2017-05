Kilde: Trump mener Parisavtalen ikke er juridisk bindende

– Hvis presidenten kan finne en måte å gjøre avtalen bra for USA, er jeg sikker på at han er åpen for å potensielt forbli en del av den, sier den anonyme kilden til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Den nye amerikanske administrasjonen gjennomgår Parisavtalen, og president Donald Trump, som har uttrykt sterk skepsis til klimaavtalen, er ventet å komme med avgjørelsen om USA forblir en del av den etter et G7-møte neste uke.

– Hvis han føler at det er en avtale der andre land ikke gjør noe og opprettholder høye utslippsnivå, og det fører til restriksjoner for amerikansk industri, da kommer han til å gå ut av avtalen, sier kilden videre.

Parisavtalen, som ble inngått under Obama-administrasjonen i desember 2015, har som mål å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

