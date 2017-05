FN: 700.000 personer har flyktet fra Mosul 

Irakiske regjeringsstyrker har gjenerobret store deler av Mosul fra den ytterliggående islamistgruppa IS, men det pågår fortsatt kamper i enkelte tettbefolkede bydeler vest i byen.

FNs humanitære koordinator for Irak, Lisa Grande, sier torsdag at 500.000 personer har flyktet fra Vest-Mosul siden kampene startet for nesten tre måneder siden.

– Antallet mennesker som flykter fra hjemmene sine i Vest-Mosul, er overveldende. De flykter under svært vanskelige forhold, sier Grande, og legger til at mange ikke har hatt tilgang på rent drikkevann og medisiner i flere uker eller måneder.

FN anslår at ytterligere 200.000 mennesker kan komme til å flykte fra den vestlige delen av den irakiske storbyen i tiden framover.

– Det er så mange mennesker som flykter at det blir stadig vanskeligere å sikre sivile den hjelpen og beskyttelsen de trenger, sier Grande.

Tidligere i uka sa irakiske regjeringsstyrker at de har gjenerobret nesten 90 prosent av Vest-Mosul. IS holder angivelig bare stand i noen få bydeler ved gamlebyen i Mosul. Her er det vanskelig for regjeringsstyrkene og deres allierte å rykke fram, siden mange av gatene er for trange for kjøretøyer.

Øst-Mosul ble gjenerobret av regjeringsstyrkene og allierte militsgrupper i februar.

