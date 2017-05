Sør-Koreas president frykter sammenstøt med Nord-Korea

– Vi lever i en virkelighet hvor det er høy sannsynlighet for militære sammenstøt, sa Moon onsdag.

Han understreket også at han aldri vil godta Nord-Koreas «provokasjoner og kjernefysiske trusler».

Moon ble innsatt som president i forrige uke, og i valgkampen tok han til orde for dialog med Nord-Korea. Etter at Nord-Korea testet en ny langtrekkende rakett bare noen dager etter at Moon overtok makten, har imidlertid presidenten skjerpet ordbruken.

