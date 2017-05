Over 40 døde i uro i Venezuela

De siste dødsfallene gjør at den siste bølgen med opptøyer er dødelig pålinje med uroen i 2014, da 43 personer ble drept i protester mot regjeringen.

Uroen denne gang brøt ut 11. april, da opposisjonen begynte å demonstrere mot det de mener er lovendringer for å styrke president Nicolás Maduros makt. Regjeringen og opposisjonen har beskyldt hverandre for å sende væpnede grupper ut for å egge til vold og sammenstøt.

Mandag ble en 17-åring innlagt på sykehus etter at han ble skutt i hodet under en demonstrasjon i byen Pedraza, og han døde tidlig tirsdag, opplyser myndighetene. Ytterligere to menn, begge i starten av 30-årene, døde etter å ha blitt rammet av skudd i byene San Antonio de los Altos og Tachira.

FNs sikkerhetsråd skal diskutere krisen i Venezuela onsdag, sier diplomater. USA har bedt om et møte bak lukkede dører onsdag morgen, etter møter om Somalia og Eritrea.

