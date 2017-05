Netflix-strid i Cannes

Årets juryleder for festivalen er den spanske regissøren Pedro Almodóvar. Han sier at det vil være et stort paradoks dersom den gjeve prisen Gullpalmen går til en film som ikke kan vises på kinoene.

Nettgiganten Netflix har nektet å vise to av sine filmer på kinoene i kampen om Gullpalmen fordi strenge regler da vil forhindre at filmene må vente i tre år før de kan vises på nett.

Filmfestivalen i Cannes åpner 17 mai og pågår fram til 28. mai.

