Israelsk minister mener Assad må likvideres

– Vi har krysset en rød linje, og det er på tide å likvidere Assad, sa Galant tirsdag på en sikkerhetskonferanse utenfor Jerusalem.

– Virkeligheten i Syria er at folk blir henrettet, folk blir angrepet med kjemiske våpen, og nå blir likene deres brent. Alt dette er noe vi ikke har sett på 70 år, sa han videre.

USA har anklaget syriske myndigheter for å ha drept tusener av fanger og brent likene deres i et provisorisk krematorium ved et fengsel ikke langt fra Damaskus.

Galant er pensjonert general, sønn av en overlevende etter holocaust og medlem av sentrum-høyre-partiet Kulanu. Han mener at Assad-regimet er det verste siden Nazi-Tyskland, og at det er folkemord det som foregår i Syria.

(©NTB)