Hillary Clinton lanserer ny politisk bevegelse

– De siste månedene har jeg reflektert, brukt tid med familie og ja, gått turer i skogen. Mer enn noen gang tidligere tror jeg medborgeres engasjement er nødvendig for vårt demokrati. Jeg er så inspirert av alle dem som står fram for å organisere og lede, skriver hun i en rekke Twitter-meldinger.

– Vi lanserer Onward Together for å oppmuntre folk til å bli involvert, organisere og til og med stille til valg, ifølge Clinton.

Hun trakk fram fem grupper som den nye bevegelsen skal støtte, blant dem Indivisible, en samling tidligere kongress-ansatte som gir råd for hvordan personer kan få sine representanters oppmerksomhet, og Color of Change, som jobber for reformer som skal få slutt på diskriminering mot afroamerikanere.

– I noen tilfeller vil vi bidra med direkte økonomisk støtte til disse organisasjonene, sier Clinton, som er kjent for sin dyktighet til å samle inn penger.

– For andre skal vi hjelpe utvikle deres arbeid og gjøre det vi kan for å hjelpe dem å nå ut til et økt publikum og utvide deres rekkevidde.

