FNs sikkerhetsråd fordømmer Nord-Koreas rakettest

I en pressemelding uttrykker Sikkerhetsrådet stor bekymring for det de kaller Nord-Koreas «sterkt destabiliserende oppførsel», og krever full stans i landets atomprogram og ballistiske missiltester.

Videre skriver Sikkerhetsrådet at landet øker spenningene i regionen og resten av verden raskt, og at det er høyst nødvendig at Nord-Korea viser en oppriktig forpliktelse til å stanse all aktivitet av atomprogram gjennom handling.

FNs generalsekretær António Guterres gikk tidligere mandag ut og fordømte Nord-Koreas rakettest.

– Handlingen er et brudd på sikkerhetsrådsresolusjoner og utgjør en trussel mot fred og sikkerhet i regionen, heter det i uttalelsen fra Guterres mandag. Tirsdag holder FNs sikkerhetsråd møte for å diskutere den nyeste rakettoppskytingen.

Det var søndag morgen lokal tid Nord-Korea gjennomførte nok en testoppskyting. Missilet holdt seg ifølge Japan og Sør-Korea i luften i rundt 30 minutter og tilbakela en distanse på omkring 800 kilometer før det styrtet i Japanhavet.

Nord-Korea hevder testen var vellykket.

