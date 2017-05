Dataviruset begynner å bremse opp

Det var ventet at et enda større virusutbrudd ville inntreffe mandag, men det er nå avblåst. Den første versjonen av løsepengeviruset WannaCry, som låste datamaskiner og presset brukerne for penger, inntraff fredag. Dette viruset ble bremset av en 22 år gammel britisk IT-ekspert. Han fant en såkalt «kill switch», eller av-knapp, ved å registrere domenet.

Mandag ble det registrert nye versjoner av viruset som da rammet ved at angriperne endret koden slik at av-knappen ikke lenger virket, opplyste Bogdan Dumitru, teknologidirektør hos Bitdefender. Men mandag kveld virker det som viruset har bremset opp.

Nord-Korea

Etterforskningen har vært i full sving for å finne hackerne som står bak viruset. De to firmaene Symantec og Kaspersky opplyste mandag kveld at de ser nærmere på tekniske spor som tyder på at hackergruppen Lazarus var involvert. Lazarus antas å ha bånd til Nord-Korea og er tidligere anklaget for blant annet å ha gjennomført dataangrep mot internasjonale banker.

Kaspersky Lab sier imidlertid at deler av viruset Wannacry, som spredte seg verden rundt fredag, bruker de samme kodene som Lazarus har brukt, men det kan også bety at de har blitt kopiert av andre, og har derfor ikke nødvendigvis en direkte kobling til gruppen.

–Så langt viser funnene kun en svak forbindelse. Vi fortsetter å etterforske for å finne sterkere kobling, sier Symantec.

Anklager USA

Dataangrepet som begynte fredag, har rammet 200.000 ofre i minst 150 land, ifølge Europol.

Russlands president Vladimir Putin benektet mandag at Russland har noe med viruset å gjøre, og han anklaget i stedet USA for å ha utviklet verktøyet brukt i hackingen, skriver Washington Post.

– Jeg mener Microsoft har snakket direkte om dette. De sier at den første kilden til dette viruset var amerikansk etterretning. Russland har absolutt ingenting med dette å gjøre.

