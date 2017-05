Opptøyer da palestinere markerte «katastrofen»

Ved en israelsk kontrollpost i utkanten av Ramallah kastet palestinske ungdommer stein mot israelske styrker, som svarte med gummikuler og pepperspray. Elleve palestinere ble etter opptøyene brakt til sykehus, flesteparten av dem skadd av gummikuler, ifølge en palestinsk helsearbeider.

Tidligere på dagen gikk flere tusen personer gjennom Ramallah med palestinske flagg. Mange av demonstrantene bar også på store nøkler for å markere at de fortsatt gjør krav på hjemmene de mistet i 1948.

– Nakba symboliserer for oss ødeleggelse. Det er vi som har forlatt våre hjem og vårt land, sier palestineren Salha Orabi, som bor i flyktningleiren Jalazoun i nærheten av Ramallah.

Også i Betlehem var det sammenstøt mandag. Flere hundre palestinere kastet stein mot israelske styrker utplassert ved Rakels grav, som er hellig både for kristne, jøder og muslimer. Israelske styrker svarte med både tåregass og sjokkgranater.

Antall sårede i sammenstøtene i Betlehem er ikke kjent.

Nakba markerer at palestinere flyktet eller ble drevet ut av sine hjem i områdene som siden 1948 har utgjort staten Israel. Over 760.000 palestinere flyktet eller ble fordrevet under den første arabisk-israelske krigen i 1948–1949 knyttet til Israels opprettelse.

