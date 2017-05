Merkel og Macron tar til orde for EU-reform

– Det er en felles forståelse for at vi ikke bare kan fokusere på at Storbritannia forlater EU, men at vi først og fremst må tenke over hvordan vi kan styrke samarbeidet og sikre EU mot kriser, og særlig eurosonen, sa Merkel mandag kveld på en felles pressekonferanse med Macron.

De to åpnet begge for å endre EU-traktater for å reformere Unionen.

– Hvis vi kan si hvorfor, i hvilken hensikt og hva poenget med det er, vil Tyskland helt klart være rede til å gjøre det, sa Merkel.

– Det er absolutt ikke noe tabu for oss, sa Macron på sin side med henvisning til eventuelle traktatendringer.

Macron opplyste at han sammen med Merkel vil jobbe for å lage et «veikart» for nødvendig reform av EU og eurosonen.

– Omfattende reformer er nødvendige, sa Macron, som tidligere har tatt til orde for felles budsjett og finansminister i eurosonen.

– Trenger et sterkt Frankrike

Europeisk asylpolitikk og handel var blant andre temaer de to diskuterte i møtet, opplyste Merkel.

– Vi representerer interessene til våre egne land, men Tysklands interesser er naturlig nok tett knyttet til Frankrikes, sa den tyske statsministeren.

– Europa trenger et sterkt Frankrike for å gjøre det bra. Det vil jeg jobbe for, sa Merkel.

Møtet mandag markerer Macrons første utenlandsreise som president, dagen etter at han ble tatt i ed.

Besøket markerer også fortsettelsen på den franske tradisjonen med at landets nye presidents første utenlandsreise går til Tyskland. Macron er den fjerde franske presidenten som møter Merkel på de tolv årene hun har vært tysk statsminister.

Utnevnte statsminister

Få timer før besøket i Berlin utnevnte Macron 46 år gamle Édouard Philippe fra sentrum-høyre-partiet Republikanerne til ny statsminister i Frankrike. Philippe er ordfører i byen Le Havre og neppe veldig godt kjent for franskmenn flest.

Utnevnelsen beskrives som et forsøk på å lokke flere politikere på høyresiden til å støtte Macrons nye parti Republikken på vei. Det kan bli svært viktig når den nye presidenten må prøve å samle støtte til sin politikk i nasjonalforsamlingen.

– Philippe har alle kvalitetene som trengs for å takle en vanskelig jobb, sier tidligere statsminister Alain Juppé, som har jobbet tett sammen med mannen som nå blir ny fransk regjeringssjef.

Valget av Philippe er i tråd med Macrons oppfatning om at høyre-venstre-skillet i fransk politikk er utdatert. Selv er Macron tidligere medlem av Sosialistpartiet.

