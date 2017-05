Frankrike venter på Macrons statsminister

Det knyttes stor spenning til hvem den ferske presidenten velger som sin regjeringssjef, men Macron selv har holdt kortene tett til brystet.

Før helgen meldte RTL Radio at valget angivelig har falt på Le Havre-ordfører Edouard Philippe, men det knyttes fortsatt spenning til hvorvidt Macron har valgt en kvinne. Både Sylvie Goulard fra EU-parlamentet og IMF-sjef Christine Lagarde er nevnt som mulige kandidater.

Mandag ettermiddag reiser den ferske presidenten til Tyskland for å møte statsminister Angela Merkel. Det skjer under en uke etter at Macrons forgjenger François Hollande dro til nettopp Tyskland på sitt siste utenlandsbesøk som president.

EU ventes å bli et av temaene i samtalene.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe Frankrike og får å stake ut den videre veien for Europa sammen med dem, sa Merkel under et besøk i Aachen lørdag, ifølge CNBC.

