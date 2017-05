En drept i opprør blant tidligere soldater i Elfenbenskysten

Seks sivile ble såret da soldatene skjøt mot innbyggere med mål om å få dem til å holde seg hjemme i husene sine, ifølge en journalist fra nyhetsbyrået AFP. Ifølge journalisten hadde byens innbyggere planlagt en demonstrasjon mot opprørerne. En av de sårede døde av skadene.

Soldatene som nå gjør opprør i landet krever å få utbetalt bonusen de var tidligere var blitt lovet.

Militærkolonne

Søndag ble det meldt at en militærkolonne var på vei til Bouaké etter at tidligere soldater tok kontroll over byen, opplyste en offiser i forsvaret i landet. Blant soldatene på vei til Bouaké, er spesialsoldater, skrev nyhetsbyrået Reuters søndag ettermiddag.

Uroen i byen begynte fredag da tidligere opprørere, som etter borgerkrigen ble innlemmet i hæren, inntok stillinger i byen. Siden lørdag ettermiddag har de tidligere opprørerne sperret alle hovedfartsårer inn til Bouaké.

Opprør

– I dag tidlig samlet vi oss og demonstrerte mot å bli holdt som gissel av disse soldatene. De opprørske soldatene skjøt på oss og vi så flere sårede bli fraktet til sykehus, sier Soumaila Timite, som bor i Bouaké, til Associated Press (AP).

Det er ikke første gang denne gruppen soldater er misfornøyde. I januar sto de bak et mytteri som førte til uroligheter i flere måneder. Ifølge AP ble de den gang lovet bonuser som de nå mener ikke å ha fått utbetalt.

I Abidjan, byen med størst betydning for Elfenbenskystens økonomi, var situasjonen rolig søndag. Fredag ble byens militære hovedkvarter omringet av misfornøyde soldater, men andre militære styrker fikk da kontroll over situasjonen.

(©NTB)