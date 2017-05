Trump krever sterkere sanksjoner mot Nord-Korea

– La denne siste provokasjonen fungere som en oppfordring til alle nasjoner om å implementere langt sterkere sanksjoner mot Nord-Korea, heter det i en kort uttalelse fra Det hvite hus søndag.

– Nord-Korea har utgjort en avskyelig trussel altfor lenge. Sør-Korea og Japan har overvåket situasjonen tett sammen med oss, står det videre.

Raketten var ifølge presidenten så nær Russland at han «ikke kan se for seg at Russland er fornøyd».

Oppskytingen og USAs reaksjon kommer bare dagen etter at en nordkoreansk diplomat som nylig var i Oslo for å møte eksperter og tidligere embetsfolk fra USA, sa at Pyongyang er åpen for dialog med USA.

