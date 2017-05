Portugal vant Eurovision Song Contest med ballade

– Jeg ønsker å si at vi lever i en verden med bruk-og-kast-musikk, fast food-musikk, musikk uten innhold, og jeg tror dette kan være en seier for musikken, for personer som lager musikk som faktisk betyr noe. Musikk er ikke fyrverkeri, det er følelser, sa Sobral i takketalen før han igjen fremførte «Amar pelos dois» («Kjærlighet for begge») sammen med søsteren Luisa, som også skrevet låten.

På grunn av en hjertesykdom har Sobral ikke kunnet være med på mange av prøvene i Kiev.

Portugal toppet poenglisten med 758 poeng og slo dermed Bulgarias Kristian Kostov med «Beautiful Mess» som fikk 615 poeng. Deretter fulgte Moldova på tredjeplass, mens Norge kom på tiendeplass med 158 poeng. Spania sto for jumboplasseringen med kun fem poeng, etter Tysklands seks poeng.

Finalen gikk i den ukrainske hovedstaden Kiev lørdag kveld, og vinneren ble kåret basert på stemmer både fra fagjuryer og publikum.

Norge

Årets norske låt, «Grab The Moment», har tekst av Jonas McDonnell og er komponert av Joakim With Steen, som går under navnet JOWST. Vokalist er Aleksander Walmann. Norge tok seg videre fra semifinalen torsdag.

I finalen hadde Walmann en enda mer kraftfull framføring enn under siste prøve. Og ikke minst, den mye omtalte LED-masken til Joakim With Steen virket som den skulle, likevel nådde ikke det norske bidraget opp.

– Vi gjorde vår absolutt beste opptreden i kveld. Best ever! sa Steen fra «green room» via NRKs pressekontakt før stemmeopptellingen startet.

– Vi er så utrolig glade og stolte, sa vokalist Walmann.

Marcus & Martinus

På forhånd var Italia, Portugal og Bulgaria de store favorittene.

Slik var Norges poenggivning, lest opp av Marcus & Martinus: Storbritannia 1, Moldova 2, Australia 3, Nederland 4, Israel 5, Sverige 6, Italia 7, Danmark 8, Portugal 10 og Bulgaria 12. Sverige ga ingen poeng til Norge, men vi fikk full pott fra Tyskland.

Norge fikk totalt 29 folkepoeng.

Eurovision Song Contest vil med dette arrangeres i Lisboa i Portugal i 2018.