Over 2.000 opprørere og sivile har forlatt Damaskus-forstad

Over 2.000 opprørere og sivile forlot søndag bydelen al-Qaboon i utkanten av Damaskus, dagen etter at Syrias regjering tok kontroll over mesteparten av området.