Britisk IT-ekspert mener nytt dataangrep kan være rett rundt hjørnet

22-åringen, som kun er identifisert med navnet han bruker på nettet, MalwareTech, sier til BBC at «det kommer et nytt ett ... ganske sannsynlig på mandag».

Viruset infiserte IT-systemer i rundt hundre land og førte til at titusener av datamaskiner låste seg samtidig som brukerne ble bedt om å betale penger for å få tilgang til filene igjen.

Den unge briten fant tilfeldigvis en såkalt «kill switch» ved å registrere et billig domenenavn som viste seg å være domenet som ble brukt til å komme seg gjennom brannmurene på datamaskiner verden over.

Sammen med en amerikansk datasikkerhetsingeniør, også han i 20-årene, greide de å begrense angrepet.

Men han tror ikke at angriperne vil gjøre den samme feilen igjen.

– Vi har stanset dette, men det vil komme et nytt, og det vil vi ikke ha mulighet til å stanse. Det er mye penger i dette. Det er ingen grunn til at de skal stanse. Det er ikke mye de må gjøre for å endre koden og begynne igjen, sier 22-åringen, som anbefaler alle om å oppdatere maskinene sine så fort som mulig.

Briten blir nå hyllet av britiske datasikkerhetsmyndigheter og andre, som mener han kan ha spart selskaper og myndigheter i en rekke land for millioner av dollar og sørget for å svekke angrepet før det spredte seg til enda flere datamaskiner i USA.

