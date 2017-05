115 døde av kolera i Jemen

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) beskrev søndag situasjonen som alvorlig. Ifølge helsemyndighetene i landet har 115 mennesker dødd som følge av sykdommen siden utbruddet startet 27. april.

Antallet som antas å være smittet har økt fra 2.300 forrige uke til 8.500. Sykdommen er nå registrert i 14 av landets 20 regioner. Dette er andre utbrudd på under ett år i Jemen.

Operativ sjef i ICRC, Donimik Stillhart, sier kapasiteten på sykehusene er sprengt.

– Det er opptil fire kolerapasienter i hver seng, sier han.

– Det er mennesker i hagen utenfor sykehuset, og til og med noen som sitter i bilen sin med slanger fra intravenøs væske hengende ut av vinduet, sier han.

Også Verdens helseorganisasjon er bekymret over utviklingen. Organisasjonen betegner situasjonen i Jemen som en av de verste humanitære kriser i verden. Det er bekymring over at den smittsomme mage-tarm-sykdommen skal komme helt ut av kontroll i et land hvor sykehus er bombet under den pågående krigen.

(©NTB)