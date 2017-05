Trump truer med å droppe pressemøter i Det hvite hus

I et intervju med Fox News kommer USAs president med et alternativ til Spicers tradisjonelle daglige pressebrifinger, nemlig en pressekonferanse med Trump selv hver annen uke, skriver Huffington Post.

– Med mindre jeg har dem annenhver uke og jeg gjør dem selv, har vi ikke pressekonferanser. Det tenker jeg er en god idé, sier han i intervjuet, som sendes på Fox lørdag.

– For mye som skjer

Fredag sa han det ikke er mulig for hans talspersoner å gi fullstendig korrekt informasjon.

– Som en veldig aktiv president, med mange ting som skjer, er det ikke mulig for mine talspersoner å stå på podiet med perfekt nøyaktighet, skrev Trump på Twitter fredag.

– Kanskje det beste er å droppe alle fremtidige pressebrifinger og sende ut skriftlige svar på grunn av nøyaktigheten? skrev han videre.

Twitter-meldingene kommer samtidig som Det hvite hus er under press etter motstridende forklaringer på hvorfor Trump sparket FBI-direktør James Comey, og Trump skal ha vært frustrert over hvordan Spicer håndterte at Comey ble sparket.

Uenige om etterforskningens betydning

Rett etter at Comey ble oppsagt, sa Trumps talspersoner at bakgrunnen var en kritisk vurdering av FBI-sjefen fra en viseminister i justisdepartementet. De avviste at FBIs Russland-gransking hadde noe med saken å gjøre.

I et intervju torsdag sa Trump at han ville ha sparket Comey uansett, uavhengig av viseministerens vurdering. Han bekreftet også at han hadde Russland-saken i tankene da han besluttet å si opp FBI-sjefen.

FBI jobber med å undersøke forbindelsene mellom Trumps medarbeidere og myndighetene i Russland under valgkampen i USA i fjor.

