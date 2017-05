Trump advarer Comey mot å lekke til mediene

– James Comey bør håpe det ikke finnes opptak av våre samtaler før han begynner å lekke til pressen! skrev Trump på Twitter fredag, tre dager etter at han ga Comey sparken.

Nøyaktig hva presidenten mener, er uklart. Flere medier skriver at Trump antyder at samtalene mellom ham og Comey faktisk kan ha blitt tatt opp, noe som kan innebære at hemmelig opptaksutstyr er installert i Det hvite hus, skriver Associated Press.

Meldingen antyder også at presidenten forsøker å bringe Comey, mannen som ledet etterforskningen av den påståtte forbindelsen mellom Trumps valgkamp-team og Russland, til taushet, skriver Reuters.

Parallell til Nixon igjen

– Det var ikke en trussel. Han kommer bare med fakta. Jeg går videre, sa Det hvite hus' pressetalsmann Sean Spicer om presidentens tweet fredag. Spicer fikk flere spørsmål om Trump har tatt opp samtaler med Comey eller andre under den daglige pressebrifingen, men han nektet å svare på om avlyttingsutstyr er installert i Det ovale kontor eller andre steder.

– Presidenten har ikke noe mer å si om det, sa Spicer.

Trumps melding førte igjen til sammenligninger med tidligere president Richard Nixon, som tok opp sine samtaler – noe som bidro til hans fall i Watergate-skandalen.

– Presidenter skal angivelig ha sluttet å ta opp samtaler med besøkende uten deres kunnskap da Nixons opptakingssystem ble avslørt i 1973, skriver presidenthistoriker Michael Beschloss.

Trump viser til etterforskning

Torsdag skrev New York Times at Trump tidligere i år skal ha spurt Comey om han kunne love å opptre lojalt. Artikkelen var basert på opplysninger fra ikke navngitte kilder, og Trump-regjeringen har tilbakevist opplysningene.

Spicer tilbakeviste nok en gang påstandene fredag.

Trump og hans medarbeidere har kommet med motstridende opplysninger om hvorfor Comey ble oppsagt. Selv har Trump erkjent at han hadde FBIs Russland-etterforskning i tankene da han besluttet å sparke Comey.

FBI jobber med å undersøke forbindelsene mellom Trumps medarbeidere og myndighetene i Russland under valgkampen i USA i fjor.

