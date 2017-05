Ti veiarbeidere drept i Pakistan

Angrepet skjedde i provinsen Balutsjistan ved en kinesisk-finansiert havn som nylig ble ferdigstilt. Gjerningspersonene satt på motorsykler da de skjøt mot arbeiderne.

En separatistgruppe kalt Baluchistans frigjøringshær sier den sto bak angrepet. Arbeidere i provinsen har også tidligere blitt utsatt for angrep ettersom de blir ansett som fremmedarbeidere.

Fredag ble 25 personer drept i et angrep i den samme provinsen. Den pakistanske parlamentarikeren Abdul Ghafoor Haideri ble såret i angrepet, som IS tok ansvar for.

