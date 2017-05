Måling: Briter vil trekke landet ut av Eurovision

YouGov-målingen, som er gjennomført på nettet, viser at 56 prosent ønsker å forlate sangkonkurransen, mens 44 prosent vil fortsatt at landet skal være med. Stemmegiverne er delt på brexit-linjen, med 76 prosent av dem som vil ut av Eurovision stemte for å forlate EU, og av dem som ville fortsette i Eurovision stemte 65 prosent mot utgangen av unionen. I folkeavstemningen om brexit stemte 52 prosent for å forlate og 48 prosent for å bli.

– Den britiske offentligheten er ikke ferdig med forsøket på å løsrive landet fra europeiske institusjoner som det har vært medlem av i lang tid, skriver YouGov.

Storbritannia har vunnet Eurovision fem ganger siden starten i 1956, men de siste årene har det gått nedover. Siden 2003 har landet kommet på jumboplass tre ganger.

Målingen viser også at kun 19 prosent av britene kommer til å se lørdagens finale i Kiev, og kun ni prosent kommer til å se på fordi de liker musikk. Mange sier de ser på kun for å gjøre narr av det.

Sist Storbritannia vant konkurransen var i 1997, da med Katharina and the Waves med låten «Love Shine a Light».

