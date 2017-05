JOWST: – Dette kommer til å gå bedre enn i semifinalen

Norge er land nummer 17 av de 26 i lørdagens finale. JOWST går på etter Spania, og før Storbritannia.

Låtskriver Joakim With Steen var svært fornøyd med den første generalprøven.

– Vi tok den ikke så høytidelig. Vi gjorde det med innlevelse og så bra som mulig, og vi følte at det var kjempebra – bedre enn i semifinalen, faktisk, sier han til NTB.

Annerledes, men aldri perfekt

– Man får aldri til å gjøre en ting perfekt. Men det går alltid an å gjøre noe annerledes, ikke nødvendigvis bedre, men annerledes. Og akkurat nå føler jeg at vi er der at det bare blir annerledes, ikke bedre. Så nå må vi bare gjøre det samme som vi har gjort, legger han til.

Vokalist Aleksander Walmann var fornøyd med gjennomføringen.

– Første generalprøve gikk utrolig bra. Alle leverer så bra på scenen gang på gang. En fantastisk gjeng å være på tur med. Vi gleder oss så masse til finalen nå, sier han via NRKs pressekontakt.

LED-spenning

I torsdagens semifinale var Norge blant de ti som gikk videre. På forhånd var det knyttet stor spenning til LED-masken som er en del av showet. Den sviktet under begge prøvene onsdag, også den som dannet basis for fagjuryenes stemmer. Norges delegasjon klaget og krevde å få en ny framføring, men det ble avvist av Den europeiske kringkastingsunionen (EBU). EBU ba imidlertid juryene om å se bort fra at masken til JOWST ikke fungerte.

I semifinalen var imidlertid teknikken på JOWSTs side, og Europa så ut til å være overbevist om at Norge fortjente en finaleplass. Norden har tre land i finalen i år: Norge, Sverige og Danmark. Finland og Island gikk ut i den første semifinalen tirsdag.

Finalen lørdag starter klokka 22 lokal tid, eller klokka 21 norsk tid.

(©NTB)