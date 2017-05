Trump vil granske påstander om valgfusk

Trump undertegnet torsdag en presidentordre som baner vei for en slik kommisjon.

Kommisjonen skal blant annet granske påstander om urettmessig stemmegivning og feil ved registrering av velgere i forkant av presidentvalget i fjor.

Den blir ledet av visepresident Mike Pence og Kansas-politikeren Kris Kobach, som skal rapportere tilbake til Trump om sine funn innen 2018.

Trump har, uten å legge fram bevis for det, hevdet at mellom 3 og 5 millioner mennesker stemte ulovlig i valget. Helt siden han vant over Hillary Clinton i november i fjor, har han lovet at han vil granske det han hevder er valgfusk.

