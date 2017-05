Putin støtter fredssamtaler i Midtøsten

De to lederne møttes i russiske Sotsji torsdag.

– Fredelig sameksistens mellom Israel og Palestina er en nødvendig forutsetning for fred i regionen, sa Putin.

Abbas sa at han ser fram til å møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Han åpnet også for at USAs president Donald Trump kunne spille en rolle i fredssamtalene.

Trump skal senere i mai til Israel og Palestina der han skal møte både Netanyahu og Abbas.

