Assad har ingen planer om å gå av

Assad har latt seg intervjue av en hviterussisk TV-kanal, som sendte intervjuet torsdag.

– Jeg er ikke lei, sier presidenten som holder fast på at han ikke har noen planer om å trekke seg, noe opposisjonen i Syria har satt som et absolutt krav for en fredsprosess.

I intervjuet sier han også at han har liten tiltro til de pågående fredssamtalene om Syria som pågår i regi av FN i Genève.

Parallelt med Genève-samtalene har det også pågått flere samtalerunder i Astana i Kasakhstan i regi av Russland og Iran, som støtter Assad-regimet, og Tyrkia som støtter opprørerne. Her har partene blitt enige om å opprette fire såkalte sikre soner i Syria.

I disse sonene skal det ifølge avtalen være våpenhvile, flyforbud for kampfly, det skal komme nødhjelpsforsyninger, og flyktninger skal kunne vende tilbake.

I TV-intervjuet sier Assad at disse sonene vil gi opprørerne mulighet til å gi fra seg våpen og «innlede forsoningssamtaler med regjeringen».

51 år gamle Assad har vært Syrias president siden 2000 da han overtok etter sin far. Siden 2011 har han ført en blodig borgerkrig mot opprørere i landet.

(©NTB)