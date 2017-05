Tyrkia: Uakseptabelt at USA bevæpner kurdisk milits

-Det er helt uakseptabelt at USA forsyner YPG med våpen, sier den tyrkiske visestatsministeren Nurettin Canikli med henvisning til den syriskkurdiske militsen.

– Det vil ikke være til gagn for noen, legger han til i et intervju med tyrkisk TV.

Tirsdag ble det kjent at president Donald Trump har godkjent planene om å utruste YPG med tyngre våpen for å hjelpe militsen i kampen mot ekstremistgruppa IS.

Beslutningen kommer en knapp uke før Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan reiser til Washington for å møte Trump.

– YPG viktig

En talsmann for YPG sier militsen er svært glad for støtten fra USA og at dette vil bidra til at IS i Syria raskere vil bli bekjempet.

YPG-militsen er den væpnede militsen til den syriskkurdiske unionen PYD. Militsen er en av den USA-ledede koalisjonens viktigste allierte i kampen mot IS.

Tyrkia på sin side hevder YPG og PYD er terrorgrupper og hevder de står i ledtog med den tyrkiske PKK-geriljaen.

De nye våpnene som YPG skal få fra USA, skal leveres i tide før den kommende offensiven mot IS i Raqqa, som er den siste store bastionen til ekstremistgruppa i Syria.

NATO-allierte

USA og Tyrkia er begge NATO-allierte og skjønt enige om at IS må bekjempes i Syria. Tyrkia er også mer enn villig til å slutte seg til den USA-ledede offensiven mot IS i Raqqa, men på betingelse av at kurdisk milits ikke deltar.

USA på sin side mener den syriskkurdiske militsen har vært en av de mest effektive bakkestyrkene i kampen mot IS i Syria.

NATO har ikke et eget oppdrag i Syria, men flere av alliansens medlemmer deltar i den USA-ledede koalisjonen, og generalsekretær Jens Stoltenberg har tidligere sagt at han forventer at NATO-landene koordinerer innsatsen sin.

