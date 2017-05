Lavrov tatt imot i Washington

Tillerson takket Lavrov for å ha tatt turen til Washington da den russiske utenriksministeren ble tatt imot i USAs utenriksdepartement.

Samtalene mellom Trump og Lavrov senere på dagen blir det høyest profilerte møtet mellom USA og Russland så langt i Trumps presidentperiode.

Møtet holdes dagen etter at Trump sa opp FBI-sjef James Comey, som ledet etterforskningen av Trump-leirens forbindelser til Russland under valgkampen i fjor. De pågående FBI- og kongressetterforskningene av forholdet kommer trolig til å komme opp under samtalene med Lavrov, men øverst på agendaen står innsatsen for å få en slutt på krigen i Syria.

Utenriksminister Rex Tillerson diskuterte sist fredag mulige løsninger på konflikten i Syria med Lavrov på telefon. I uttalelsen etterpå het det at Tillerson ser fram til flere møter med Lavrov. Samtalen mellom de to fant sted dagen etter at Russland, Iran og Tyrkia underskrev en avtale om innføring av «sikre soner» i Syria.

