USAs tidligere justisminister sier hun advarte Det hvite hus om Flynn

Yates møtte mandag i en komité i Senatet for å svare på spørsmål vedrørende russisk innblanding i fjorårets presidentvalg. Også tidligere etterretningssjef James Clapper måtte stille i høringen.

Yates var tydelig på at hun ikke er i stand til å svare på visse spørsmål fordi de omfatter hemmeligstemplet informasjon. Da senator Lindsey Graham spurte henne om hun hadde kunnskap om det fantes noe samarbeid mellom Trumps valgkamp og Russland, svarte hun:

–Svaret på det spørsmålet krever at jeg avslører hemmeligstemplet informasjon.

Yates understreket deretter at svaret hennes ikke skal tolkes som et «ja».

Bekymring

Ifølge Yates hadde hun to møter og en telefonsamtale med Don McGahn, rådgiver i Det hvite hus, om bekymringer for at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn risikerte russisk utpressing. Årsaken var at Flynn under valgkampen møtte den russiske ambassadøren, men at han villedet visepresident Mike Pence og flere andre om hva han hadde gjort, noe russerne visste.

Ifølge Yates ga hun denne informasjonen til Det hvite hus slik at de kunne komme med passende tiltak.

– Obama advarte

Tidligere mandag uttalte ikke navngitte kilder at også Barack Obama advarte Donald Trump mot å ansette Michael Flynn som nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Obama skal ha kommet med advarselen i et møte med Trump i Det ovale kontor kort tid etter valgseieren i november, opplyser tre tidligere ansatte i Obama-administrasjonen, som alle er anonyme.

Flynn hadde tidligere fått sparken som leder for USAs militære etterretningsorganisasjon (DIA) under Obama. Advarselen skal ha vært basert på Flynns rolle som sjef for DIA.

Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen. Bakgrunnen var avsløringer om at Flynn ikke skal ha fortalt visepresident Mike Pence sannheten om sine samtaler med Russlands ambassadør i Washington, noe som førte til at Pence uttalelser om saken ikke stemte med virkeligheten.

Trumps tweet

Trump sparket Yates kort tid etter at han ble innsatt som president. Hun var visejustisminister i Obama-administrasjonen i to år før hun fungerte som justisminister i ti dager under Trump. Da ble hun løst fra vervet fordi hun hadde instruert justisdepartementet til ikke å forsvare Trumps innreiseforbud.

Mandag benyttet Trump seg av Twitter for å kommentere både Flynn og høringen i Senatet. Trump tvitret blant annet at det var Obama-administrasjonen som ga Flynn høyest mulig sikkerhetsklarering da han jobbet i Pentagon. Trump nevnte ikke at Flynn fikk sparken av Obama-administrasjonen i 2014.

I en annen twittermelding skriver Trump at Yates under ed burde få spørsmål «om hun vet hvordan hemmeligstemplet informasjon kom ut til avisene» kort tid etter at hun uttrykte bekymring om Flynn 26. januar.

(©NTB)