Trump-møte om Parisavtalen utsatt

Det opplyste Det hvite hus mandag kveld lokal tid. Noe nytt tidspunkt er foreløpig ikke oppgitt.

Trump lovet i valgkampen å «kansellere» Parisavtalen, og han har varslet en avgjørelse i løpet av mai. De aktuelle alternativene er trolig å enten trekke USA fra avtalen eller senke landets mål om utslippskutt.

Presidentens nærmeste medarbeidere og rådgivere skal være svært uenige i denne saken. En rekke møter om saken er blitt holdt, og minst ett møte er tidligere blitt utsatt.

Avisa Washington Post skrev nylig at det ligger an til at Trump vil trekke USA fra avtalen. Andre kilder har hevdet det motsatte. Formålet med Parisavtalen er å senke utslippene av klimagasser og dempe risikoen for katastrofale klimaendringer.

