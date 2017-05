Togstasjon i Paris evakuert under politijakt

Ingen skal være pågrepet i den tre timer lange politiaksjonen, som ble utløst etter at politiet fikk et tips. Stasjonen ble evakuert fra klokka 23 mandag. Politiet gjennomsøkte et innkommende tog fra Valenciennes med 211 personer ombord, ifølge avisa Le Parisien. Fransk etterretning skal fredag ha fått advarsel fra et samarbeidende land om at tre farlige menn var på vei til Frankrike.

Talsperson for Paris-politiet, Johanna Primevert, sier de aksjonerte for å «fjerne tvil» og at det ikke ble foretatt pågripelser. Hun vil ikke kommentere hva som utløste behovet for å fjerne tvil.

Vitner beskriver aksjonen som dramatisk, der store mengder væpnet politi strømmet inn på togstasjonen, sperret av områder og skyflet folk ut til ventende busser.

Gare du Nord er en av Europas travleste togstasjoner med en gjennomstrømming av om lag 700.000 reisende per dag. Både internasjonale og regionale tog stopper der. Frankrike har fremdeles unntakstilstand i kjølvannet av terrorangrepene som siden 2015 har krevd mer enn 230 liv.

