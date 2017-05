Sør-Koreas nye president vil dempe konflikten med Nord-Korea

En valgdagsmåling tyder på at 64-åringen fikk 41 prosent av stemmene i valget tirsdag. Alle rivalene ligger langt bak, ifølge undersøkelsen som er gjennomført for flere TV-stasjoner.

Moons viktigste utfordrere, konservative Hong Joon-pyo og sentrumskandidaten Ahn Cheol-soo, har begge erkjent nederlaget. Dermed er det klart at Moon som ventet blir landets nye leder.

– Jeg håper at dagen i dag vil åpne døren for et nytt Sør-Korea, sa han etter at valgdagsmålingen ble presentert.

Samtaler i Norge?

Moon erstatter tidligere president Park Geun-hye, som ble stilt for riksrett og avsatt tidligere i år. Hun er fengslet, siktet for korrupsjon, og måtte tilbringe valgdagen på cella.

En av Moons kampsaker er å dempe konflikten med Nord-Korea. USA har flere ganger varslet om en mulig militær konflikt med Nord-Korea hvis ikke landet stanser sitt arbeid med å utvikle atomvåpen.

Ifølge japanske og sørkoreanske medier er representanter fra Nord-Korea og USA denne uken i Norge for å diskutere den spente situasjonen. Norske myndigheter har ikke kommentert opplysningene.

Økonomiske problemer

I forkant av valget var det ventet at sinnet og skuffelsen over korrupsjonsskandalen knyttet til ekspresident Park ville motivere svært mange til å avgi stemme.

Sør-Korea er også preget av frustrasjon over dårlig økonomisk vekst og et usikkert arbeidsmarked, der arbeidsledigheten øker, særlig blant unge.

Selv om valget foregikk i skyggen av konflikten med Nord-Korea, er det økonomiske spørsmål som først og fremst har dominert valgkampen.

Menneskerettsadvokat og tidligere demokratiaktivist Moon Jae-in fra Det demokratiske partiet har i flere måneder ledet på meningsmålingene. Han fikk 38 prosents oppslutning på en av de siste målingene, nesten dobbelt så mye som teknologimogulen Ahn Cheol-soo.

Hong Joon-pyo, fra Parks konservative parti Ny verden, har på flere målinger ligget på tredje plass.

Vil ta styring

Moons seier vil trolig bety en mer forsonende tilnærming til Nord-Korea.

Kritikere hevder Moon er for svak overfor nabolandet. Selv mener han at politikken hans betyr at Sør-Korea vil innta førersetet i dialogen med Nord-Korea og løsriver seg fra amerikansk kontroll over situasjonen.

Da han avla stemme sammen med kona tirsdag, beskrev han drivkraften sin som en blanding av desperasjon over tilstandene i Sør-Korea og et ønske om å bygge opp landet igjen.

– Jeg kjenner folkets sterke vilje til å skifte regjering, sa Moon.

For mange sørkoreanere var innenrikspolitikken viktigst da de avla stemme, og der har alle kandidatene lovet å ta grep. Øverst på lista over det folket vil ha orden på, står korrupsjonsproblemene, svak økonomisk vekst, arbeidsledighet og luftforurensing fra Kina.

