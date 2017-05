Palestinsk tenåringsjente skutt og drept

Opplysningen kommer fra israelske myndigheter. Politiet hevder tenåringen nærmet seg betjenter ved inngangen, da hun tok fram en kniv.

Ifølge palestinske helsemyndigheter var det en 16 år gammel jente fra nord i Ramallah som ble drept.

Israelske styrker har drept minst 262 palestinere siden september 2015. Det var da palestinere, mange av dem svært unge, begynte å angripe tilfeldige israelere, politifolk og soldater. Volden har i stor grad avtatt de siste månedene.

41 israelere og seks utlendinger, blant dem to amerikanere, er drept i angrepene. De aller fleste ble enten knivstukket eller kjørt ned, og enkelte har også blitt skutt.

Mens israelske myndigheter anklager palestinske ledere for å hisse til vold, sier palestinere at volden skyldes frustrasjonen over den israelske okkupasjonen av palestinske områder og manglende framtidshåp.

(©NTB)