Le Pen satte ny velgerrekord – vil fornye partiet

I skyggen av Emmanuel Macrons valgseier ligger det faktum at det aldri før har vært flere som har stemt på Le Pen og hennes ytterliggående parti. Når opptellingen er endelig ferdig, forventes hun å innkassere ca 10,6 millioner stemmer. På to uker fikk hun tre millioner flere stemmer.

Til tross for søndagens velgersuksess, annonserte Le Pen en «dyptgripende fornyelse» av Nasjonal front.

– Vi må endre oss for å møte franskmenns forventninger, sa Le Pen, som ikke gikk i detalj på hva «transformasjonen» vil innebære.

Flytter inn

Alles øyne var søndag naturligvis rettet mot 39 år gamle valgvinner Macron, som blir Frankrikes neste president og som flytter inn i Elyséepalasset i slutten av neste uke.

Nyheten fra Paris ble godt tatt imot over hele verden og særlig i EU-landene. Euroen steg og mange snakket om at det politiske prosjektet i Europa ble reddet ved at Macron vant overbevisende.

Ny front

Nasjonal front ble dannet av faren til Le Pen, Jean-Marie Le Pen, i 1972 og har effektivt vært holdt utenfor de fleste maktstrukturer, mest på grunn av det franske valgsystemet og fordi ingen andre partier noen gang har villet inngå valgteknisk samarbeid. Det har vært – og er fortsatt for mange – synonymt med ekstreme holdninger, fremmedfiendtlighet og proteksjonisme.

Le Pens rådgivere har signalisert at partiet kommer til å skifte navn og også søke allianse med andre partier eller bevegelser. Dette vil tro skje i forbindelse med partiets landsmøte neste år.

Nasjonal front har i dag kun én representant i nasjonalforsamlingen. Hvordan oppslutningen om Le Pen søndag vil slå ut i parlamentsvalget om en måned, er vanskelig å si. Le Pen står sterkt i nord, øst og deler av Sør-Frankrike, og kan kapre flertallet av stemmene i en rekke valgkretser.

