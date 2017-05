FN: En million barn har rømt fra volden i Sør-Sudan

Barn utgjør over 60 prosent av flyktningene fra Sør-Sudan, heter det i en felles uttalelse fra barnefondet UNICEF og UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger.

– Det grusomme faktum at nær ett av fem barn i Sør-Sudan har blitt tvunget til å flykte fra sine hjem, viser hvor ødeleggende denne konflikten har vært for landets mest sårbare, sier UNICEFs regiondirektør for østlige og sørlige Afrika, Leila Pakkala.

De fleste flykter til Uganda, Kenya, Etiopia og Sudan. I tillegg er over en million internt fordrevet i Sør-Sudan. Mer enn tusen barn har blitt drept eller såret etter at konflikten brøt ut i 2013, og nær tre firedeler av landets barn går ikke på skole.

