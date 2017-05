Børsnedgang i eurosonen

Børsen i Paris stengte med en nedgang på 0,9 prosent, mens Frankfurt-børsen falt med 0,2 prosent. London, som ikke er med i eurosonen, gikk opp med 0,05 prosent.

– Mens følelsen av lettelse er tydelig blant europeiske ledere, har markedet beveget seg videre og skiftet fokus til muligheten for at den nye franske presidenten vil være i stand til å gjennomføre sitt reformprogram, som lover å redusere arbeidsløsheten til 7 prosent, et nivå som man kun har opplevd én gang i løpet av 30 siste årene, i begynnelsen av 2008, sier Michael Hewson, sjefanalytiker ved CMC Markets.

Tidligere på dagen ble det meldt om oppgang på de fleste børsene i Asia. De fortsatte dermed oppgangen på de amerikanske børsene før helgen, en oppgang som skyldtes gode amerikanske arbeidsmarkedstall.

Nikkei-indeksen på Tokyo-børsen steg mandag med 2,31 prosent og endte på sitt høyeste nivå siden desember 2015. Topix-indeksen steg 2,29 prosent.

Oppgangen i Japan tilskrives blant annet lettelse over at Frankrikes neste president er EU- og euro-tilhenger. Hans motstander Marine Le Pen ville trekke Frankrike ut av eurosonen.

– Det er en viss lettelse i markedet, konstaterer Mitsuo Shimizu, visedirektør ved Japan Asia Securities i Tokyo overfor Bloomberg News.

DNB Markets mener den store oppgangen i Japan skyldes at børsen der har vært stengt i fire dager. I Europa hadde markedene på forhånd tatt høyde for en Macron-seier.

– Seieren var i all hovedsak priset inn, påpeker Nordea Markets.

Nordea Markets viser også til Macron-seierens påvirkning på eurokursen. Euroen styrket seg først, men falt så tilbake og er nå lite endret.

