6.000 migranter reddet på Middelhavet

Nesten 3.000 båtflyktninger ble fredag reddet og omtrent like mange lørdag, opplyser den italienske kystvakten. De ble plukket opp av fartøyer fra marinene, kystvakten, EUs grensevakt Frontex og en rekke andre støttefartøy som opererer i Middelhavet. Sju personer er bekreftet omkommet.

Klarer ikke alle

En del av migrantene er allerede ankommet Italia, mens blant annet 730 personer fremdeles er ombord på et skip som opereres av Leger Uten Grenser (MSF).

Den libyske kystvakten melder om tragiske tilstander der de har plukket opp rundt 170 personer utenfor Tripoli lørdag, men ikke klarte å ta ombord flere på grunn av mangel på ressurser.

Italia og Libya har de siste månedene styrket samarbeidet for å forebygge at folk foretar de livsfarlige reisene over Middelhavet.

Ny avtale

Den italienske regjeringen undertegnet i februar en avtale med Libya som skal sikre den libyske kystvakten bistand. Ifølge italienerne har de så langt levert to båter til Libya til dette formålet, med åtte til på vei før juni.

Omkring 37.000 personer har ankommet Italia fra Libya, mange av dem fra land sør for Sahara, hittil i år. Ifølge Italia er dette 30 prosent flere enn på samme tid i fjor. I 2016 omkom trolig mer enn 4.500 migranter, mange av dem er fremdeles savnet, antatt druknet, i forsøk på å krysse Middelhavet. Så langt i år er 1.000 omkommet eller savnet.

