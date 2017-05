Minst 12 døde etter narkobandeoppgjør i Mexico

Sikkerhetstalsmann for delstaten Tamaulipas i nord skriver på Twitter at fem personer ble drept i to sammenstøt torsdag, i tillegg til de sju som allerede var drept i tidligere skyteepisoder siden tirsdag.

Voldelighetene den siste tiden ble utløst av drapet på Gulfkartellets leder Julian Loisa Salinas, kjent som «Comandante Toro,» i slutten av april.

Han skal ha blitt drept av militære i landet, og medlemmer av kartellet har satt fyr på kjøretøyer, blokkert veier, angrepet militærpatruljer og skutt i gatene, i tillegg til skyteepisodene der 12 er drept.

President Enrique Pena Nieto har lenge slitt med å kontrollen i Tamauilpas og andre grenseområder. Det siste året har volden spredt seg også til andre områder i landet.

(©NTB)