Hamas har valgt ny leder

Hamas bekrefter at Haniyeh overtar som leder for bevegelsen etter Khaled Meshaal.

Det er ventet at den nyvalgte lederen skal bli værende på Gazastripen, i motsetning til Meshaal som lever i eksil i Doha i Qatar. Innad i bevegelsen er Haniyeh ansett som en pragmatiker.

Mandag presenterte Hamas et nytt politisk charter på en pressekonferanse. I det nye politiske programmet åpner Hamas for første gang for en palestinsk stat i områdene Israel okkuperte under seksdagerskrigen i 1967, side om side med Israel.

Det fem sider lange dokumentet bruker et mer moderat språk i håp om å hjelpe Hamas ut av internasjonal isolasjon. Bevegelsen er av flere vestlige land listeført som terrorgruppe.

