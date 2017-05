Sikre soner i Syria innføres ved midnatt

– FN, USA og Saudi-Arabia stiller seg positive til avtalen, sier viseforsvarsminister Aleksander Fomin til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS.

Russland, Tyrkia og Iran står bak avtalen om å etablere sikre soner for sivile i Syria. Det syriske regimet støtter også avtalen, opplyser russiske myndigheter.

Det opprettes fire sikre soner i det nordlige, sørlige og østlige Syria. Ifølge et utkast til avtalen blir slike soner opprettet blant annet i Idlib, deler av Homs, i sør og i opposisjonsenklaven Ghouta ved Damaskus.

Formålet er å støtte opp under en skjør våpenhvile, sikre at flyktninger kan vende hjem og sørge for trygge leveranser av mat og nødhjelp.

Det innføres flyforbud over de sikre sonene.

