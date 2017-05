Nye kamper på grensen mellom Pakistan og Afghanistan

Sammenstøtet skjedde nær grenseovergangen i Chaman tidlig fredag morgen lokal tid. En lege ved det lokale sykehuset forteller at flere barn skal være blant de sårede.

– Vi har tatt imot 39 sårede, inkludert tolv barn, forteller legen. I tillegg skal 26 sivile og seks personer fra grensepolitiet være blant de sårede på afghansk side, ifølge en talsperson for politiet i Kandahar. Partene anklager hverandre for å ha startet kampene.

I en uttalelse hevder det pakistanske militæret at de afghanske grensestyrkene avfyrte skudd mot soldater som ledsaget personer som gjennomfører en folketelling i pakistanske landsbyer i området.

En afghansk polititalsmann hevder at den pakistanske gruppen jobbet på afghansk side av grensen.

Afghanistan har i flere år anklaget Pakistan for å støtte Taliban, mens Pakistan på sin side hevder at Afghanistan beskytter pakistanske terrorister som flykter over grensa.

