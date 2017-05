Mot svært godt lokalvalg for Theresa May

Uavhengighetspartiet UKIP ligger an til et katastrofevalg. Etter at resultatet fra en tredel av kretsene hadde kommet inn, hadde partiet tapt alle sine seter.

– UKIP er i total oppløsning. Det tror jeg vi kommer til å se i parlamentsvalget i juni også, sier førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder til NTB. Storbritannia-eksperten tror UKIP først og fremst har tapt seter til de konservative.

De endelige resultatene blir først kjent sent fredag.

Beste på et tiår

Ifølge BBC ligger de konservative an til å gjøre sitt beste lokalvalg på et tiår.

– For Labour er tilbakegangen et ekstra dårlig tegn fordi de som regel gjør det godt i lokalvalg. De konservative har tradisjonelt sett ikke hatt så godt fotfete i deler av industriområdene nord i England og i Skottland og Wales. Framgang her er et godt tegn for dem før valget, sier Mustad.

Valget er det første etter at Theresa May ble statsminister og ses på som en test for henne og det konservative partiet før parlamentsvalget 8. juni. Jan Erik Mustad peker på at framgang i lokalvalg ikke er direkte overførbart til parlamentsvalget siden valgordningene er forskjellige.

– Men vi kan jo lese noen tendenser ut av resultatene med de konservatives framgang og Labours tilbakegang, sier Mustad.

Mays konservative parti har også gjort det svært godt i de siste meningsmålingene foran parlamentsvalget 8. juni. Målinger i The Times denne uka viser ifølge AFP en oppslutning på 48 prosent for de konservative, mot Labours 29 prosent.

– Målingene i det siste viser den største ledelsen for de konservative siden Thatcher var partileder, sier Mustad.

– Svært oppmuntrende

De konservatives forsvarsminister Michael Fallon betegnet fredag formiddag resultatene som til da hadde kommet fra lokalvalgene som «svært oppmuntrende». Men han tilbakeviste at det betyr at parlamentsvalget neste måned nå er i boks.

I alt omfatter torsdagens valg seks metro-ordførere og 4.851 nye kommunerepresentanter i til sammen 88 kommunestyrer. Blant disse er alle kommunestyrene i Wales og Skottland, samt 34 i England.

Da resultatene fra 26 steder var klare, hadde de konservative gått fram med 179 seter og Labour tilbake med 137, ifølge BBC. Liberaldemokratene hadde gått noe tilbake. De første resultatene fra Skottland kom først fredag ettermiddag og antydet at det også der kunne gå mot en framgang for de konservative.

