Mot stor framgang for de konservative i britisk lokalvalg

Uavhengighetspartiet UKIP ligger an til et katastrofevalg. Etter at resultatet fra en tredel av kretsene hadde kommet inn, hadde partiet tapt alle sine seter. I alt skal det velges seks metro-ordførere og 4.851 nye kommunerepresentanter i til sammen 88 kommunestyrer. Blant disse er alle kommunestyrene i Wales og Skottland, samt 34 i England.

Fredag formiddag hadde det ennå ikke kommet inn noen resultater fra Skottland, men i England og Wales kunne de konservative plusse på 155 seter, mens Labour gikk tilbake med 125. Men kun en tredel av kretsene hadde da talt ferdig. Liberaldemokratene gikk også tilbake.

Valget er det første etter at Theresa May ble statsminister og ses på som en test for henne og det konservative partiet, en indikasjon på støtten blant folket før parlamentsvalget 8. juni.

Mens en rekke politikere har erkjent at de er spent på resultatet, har Labour-leder Jeremy Corbyn torsdag sagt at han tar valget med knusende ro og kalte seg selv «Monsieur Zen».

Valglokalene i England, Wales og Skottland stengte klokka 23 torsdag kveld, og endelige resultater blir først offentliggjort i løpet av fredagen.

