Fransk politi innrømmer sikkerhetsflause etter Greenpeace-aksjon ved Eiffeltårnet

Greenpeace-aktivister greide fredag å henge et banner på Eiffeltårnet, to dager før presidentvalget. Politiet innrømmer at sikkerheten er for dårlig.